المفوضية تُعدّل لائحة انتخاب «النقابة العامة للمعلمين»

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا القرار رقم (89) لسنة 2026، القاضي بتعديل لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب النقابة العامة للمعلمين.

وجاء في القرار، الصادر بتاريخ 08 أبريل 2026 في طرابلس، تعديل نص المواد (10 / 13 / 17 / 19) من اللائحة، لتحديد عدد مقاعد النقابات الفرعية بـ6 مقاعد تشمل رئيس النقابة الفرعية ونائب الرئيس والشؤون الإدارية والمالية وشؤون العضوية والنشاط والعلاقات العامة وشؤون المرأة، مع الترشح الفردي للفوز بالمقاعد وفق ترتيب الأصوات.

كما نص القرار على أن تتكون النقابة العامة من 8 مقاعد تشمل رئيس النقابة ونائبه ووكيل النقابة ومنسقي الشؤون الإدارية والمالية والعضويات وأمين السر والنشاط والعلاقات العامة وشؤون المرأة، مع الترشح الفردي للفوز بالمقاعد وفق عدد الأصوات.

ويُطبَّق القرار فور صدوره، ويلزم جميع الأقسام والإدارات المختصة بتنفيذه، مع نشره في وسائل الإعلام المتاحة.