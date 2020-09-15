المفوضية لشؤون اللاجئين: مصرع نحو 24 طالب لجوء بالبحر المتوسط

إثر انقلاب قارب كان يقلهم إلى أوروبا بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

صرحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، مصرع وفقدان نحو 24 طالب لجوء كانوا في طريقهم إلى أوروبا، إثر انقلاب وغرق قاربهم في البحر المتوسط، قرب السواحل الليبية.

وقالت” المتحدثة باسم المفوضية صفاء مسهلي، إن خفر السواحل الليبي “اعترض صباح أمس الإثنين 3 قوارب طالبي لجوء، انقلب أحدها في البحر”، بحسبمانقلت وكالة “الأناضول” عن أسوشييتد برس.

وأضافت أن خفر السواحل انتشلوا جثتين، فيما يؤكد الناجون أن هناك 22 آخرين في عداد المفقودين أو الغرقى.

كما أشارت مسهلي، إلى وجود 45 ناجيا من القوارب الثلاثة، معظمهم رجال من مصر والمغرب.

وتابعت: “تجدد هذه المأساة الحاجة إلى تعزيز قدرات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط”.