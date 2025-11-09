المفوضية ولجنة النقابات يبحثان سبل تسهيل العملية الانتخابية

في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ولجنة اعتماد النقابات بمجلس النواب، عُقد صباح اليوم الأحد 9 نوفمبر، اجتماع تقابلي بمقر المفوضية ضم كلاً من أبو بكر مردة، عضو مجلس المفوضية، وعبدالباسط النفاتي، مدير إدارة انتخاب النقابات، والمستشار جمعة أبوزيد، رئيس لجنة اعتماد النقابات بمجلس النواب.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بتنفيذ انتخابات النقابات، وتطرق النقاش إلى كيفية التغلب على الصعوبات والعوائق التي تواجه المفوضية في هذا الشأن، بما يضمن تنفيذ الانتخابات وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد اجتماع موسّع يضم جميع أعضاء لجنة اعتماد النقابات، وذلك لعرض جميع الملفات ذات الصلة ووضع الحلول المناسبة لها، بهدف تعزيز كفاءة العملية الانتخابية للنقابات.