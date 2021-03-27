الملف الليبي يتصدر مباحثات وزير الخارجية الإيطالي مع نظيره التونسي

بحث وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي، أمس الجمعة، في العاصمة الإيطالية روما، مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو العلاقات بين البلدين، وعدد من الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان، إن اللقاء تناول عدد من الملفات الإقليمية وعلى رأسها الملف الليبي، وملف الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط.

وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حول الملف الليبي خاصة في ظل ما يشهده من تطورات إيجابية.