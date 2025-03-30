الملك السعودي يغرّد: نأمل أن يعمّ السلام على أمتنا والعالم أجمع

أدى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بقصر السلام في جدة، صلاة عيد الفطر المبارك، مع عدد من الأمراء وتلقى التهاني والتبريكات.

ونشر حساب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على منصة “إكس”، تغريدة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء في التغريدة: “أهنئكم بعيد الفطر المبارك، بعد أن أكرمنا المولى سبحانه بصيام شهر رمضان وقيامه. سائلين الله في هذا العيد أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن يعم الأمن والسلام أمتنا الإسلامية والعالم أجمع. وكل عام وأنتم بخير”.

أهنئكم بعيد الفطر المبارك، بعد أن أكرمنا المولى سبحانه بصيام شهر رمضان وقيامه.

سائلين الله في هذا العيد أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن يعم الأمن والسلام أمتنا الإسلامية والعالم أجمع.

وكل عام وأنتم بخير. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) March 30, 2025