المملكة المتحدة تدعو مجلس الأمن لتعزيز عملية السلام في اليمن

ونقلت وكالة رويترز عن الوزير البريطاني قوله إنه سيضغط من أجل اتخاذ إجراء جديد في مجلس الأمن الدولي في محاولة لإنهاء العمليات القتالية في اليمن والتوصل لحل سياسي للحرب الدائرة هناك.
وأضاف البيان :
”العمل الذي ستضطلع به بريطانيا في مجلس الأمن الدولي سيساعد على تحقيق هذا الهدف وضمان أن يتم تنفيذ وقف كامل لإطلاق نار، عندما يتحقق، بشكل كامل“.
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