المنتخب الليبي يواصل التألق.. «الجلالي» يحصد الذهب في الفجيرة

توج الملاكم الليبي خالد الجلالي بالميدالية الذهبية بعد فوزه في النزال النهائي لبطولة الفجيرة الدولية للملاكمة، متفوقاً على الملاكم الإماراتي عامر سويدرة ضمن منافسات دورة الألعاب الشاطئية المقامة في إمارة الفجيرة.

وأكدت وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية أن المنتخب الليبي للملاكمة يواصل استعداداته للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في دبي مطلع ديسمبر القادم، تحت دعم ورعاية الوزارة وبإشراف الاتحاد الليبي للملاكمة.

وبطولة الفجيرة الدولية للملاكمة تُعد من البطولات البارزة في المنطقة، وتنظم سنوياً ضمن فعاليات دورة الألعاب الشاطئية في إمارة الفجيرة بالإمارات.

وتجمع البطولة نخبة من الملاكمين المحترفين والهواة من مختلف الدول العربية والدولية، وتتيح لهم فرصة المنافسة في فئات متعددة، ما يسهم في تطوير مهارات اللاعبين وزيادة خبراتهم على الصعيد الدولي.

وتُعرف البطولة أيضاً بدعمها للرياضيين الشباب وتعزيز مكانة رياضة الملاكمة في المنطقة، كما تعتبر منصة تحضيرية للمنتخبات المشاركة قبل البطولات العالمية الكبرى.