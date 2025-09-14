المنظمة الدولية للهجرة تكشف: تركيا ترحّل آلاف الأفغان سنوياً بدعم أوروبي

كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن أبعاد إنسانية معقدة لعمليات ترحيل الأفغان من تركيا، حيث يُعاد آلاف الأشخاص سنويًا إلى بلد يشهد تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، وسط دعم أوروبي غير معلن لسياسات أنقرة التي تصب في تقليص أعداد المهاجرين غير النظاميين المتجهين نحو أوروبا.

وقالت ميهيونج بارك، رئيسة عمليات المنظمة في أفغانستان، إن الكثير من هؤلاء المرحّلين يواجهون صعوبات قاسية في بدء حياة جديدة عند عودتهم، موضحة أن بعضهم “لم يسبق له العيش في أفغانستان مطلقًا”، فيما اضطر آخرون إلى بيع ممتلكاتهم أو الاستدانة لتمويل رحلة الهروب، ليجدوا أنفسهم بعد الترحيل بلا أي مصدر دخل أو مأوى.

بارك، التي أجرت مباحثات مع مسؤولين ألمان في برلين مؤخرًا، أثنت على دعم ألمانيا والاتحاد الأوروبي لبرامج الأمم المتحدة الموجهة للعائدين، خاصة في “مراكز الاستقبال” الحدودية، حيث يتم تزويد الوافدين بالمستلزمات الأساسية، وتقديم مساعدات مالية لتغطية تكاليف السفر الداخلي داخل أفغانستان.

ورغم القسوة الإنسانية، لفتت بارك إلى تطورين إيجابيين نسبياً: الأول هو قدرة منظمات الإغاثة الدولية على الوصول إلى جميع ولايات أفغانستان، والثاني تحسن الوضع الأمني مقارنة بما كان عليه قبل خمس سنوات.

لكن التحديات ما زالت هائلة، إذ تشير التقارير إلى أن آلاف الأشخاص يعودون يوميًا من باكستان وإيران، أكبر مصدرين لعمليات الترحيل منذ مطلع 2023، فيما تنظم تركيا رحلات جوية مستأجرة لإعادة الأفغان بشكل دوري.

السلطات التركية تصر على أن المرحّلين يغادرون “طوعًا” بعد توقيفهم في مراكز احتجاز بسبب عدم حيازتهم تصاريح إقامة سارية. إلا أن منظمات غير حكومية، مثل المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين، تقدم صورة مغايرة، مشيرة إلى أن 65,815 أفغانيًا اعتقلوا العام الماضي في تركيا بصفتهم مهاجرين غير نظاميين، إضافة إلى 16,268 آخرين منذ بداية العام الجاري حتى 8 مايو.

الكثير من الأفغان في تركيا لا يقيمون بشكل دائم، بل يعملون لفترات قصيرة في مدن تركية بغرض جمع الأموال لمواصلة رحلتهم إلى أوروبا عبر شبكات التهريب. وفي ظل هذا الواقع، يغض الاتحاد الأوروبي الطرف عن سياسات الترحيل التركية، باعتبارها وسيلة لاحتواء تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى أراضيه.