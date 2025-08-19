المنظمة الدولية للهجرة: ليبيا النقطة الرئيسية لانطلاق المهاجرين نحو أوروبا

أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا، مشيرة إلى أن 90٪ من إجمالي المهاجرين غير الشرعيين المتجهين نحو سواحل إيطاليا انطلقوا منها.

وأوضحت المنظمة أن نحو 14 ألف مهاجر غير شرعي جرى اعتراضهم في البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا منذ يناير الماضي، بينهم حوالي 12 ألف رجل، و1295 امرأة، و453 طفلاً.

وأضافت المنظمة أنه تم تسجيل 370 حالة وفاة وفقدان 300 مهاجر على مسار وسط المتوسط منذ بداية العام، جميعهم غادروا من السواحل الليبية، داعية المجتمع الدولي إلى فتح مزيد من القنوات القانونية للهجرة وتخصيص تمويل أكبر للمنظمات العاملة في هذا المجال.

وفي وقت سابق، دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تعزيز عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط وتنسيق أوروبي أوسع لدعم جهود خفر السواحل الإيطالي.

وحذرت المفوضية من أن السياسات الحالية لا تساهم في حل الأزمة، مؤكدة أن وفيات المهاجرين في البحر مسؤولية الحكومات وليس الأفراد، معبرة عن قلقها من خفض التمويل المخصص لمساعدة 122 مليون شخص نازح أو لاجئ حول العالم.