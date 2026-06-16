المنفي: الأزمات الوبائية «العابرة للحدود» تتطلب استجابة جماعية فاعلة

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي التزام ليبيا بدعم الجهود الإفريقية المشتركة لمواجهة تفشي مرض فيروس إيبولا في جمهوريتي الكونغو الديمقراطية وأوغندا، مشدداً على أهمية تعزيز التنسيق القاري وترسيخ مفهوم الأمن الصحي المشترك لمواجهة التحديات الوبائية العابرة للحدود.

جاء ذلك خلال مشاركة المنفي، اليوم الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي، في القمة الإفريقية رفيعة المستوى المخصصة لمواجهة تفشي فيروس إيبولا، والتي انعقدت بدعوة من رئيس جمهورية بوروندي والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي إيفاريست ندايشيميه، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية وشركاء التنمية الدوليين.

واستهل المنفي كلمته بالتعبير عن تضامن ليبيا الكامل مع حكومتي وشعبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا، معرباً عن تعازي الدولة الليبية ومواساتها للأسر المتضررة من تفشي المرض، ومؤكداً أن التحديات الصحية العابرة للحدود تتطلب استجابة جماعية قائمة على التكامل والتنسيق والتضامن الإفريقي.

وأوضح أن الأمن الصحي أصبح أحد المرتكزات الأساسية للأمن القاري والاستقرار الإقليمي، لافتاً إلى أن مواجهة المخاطر الوبائية تمثل مسؤولية مشتركة تستوجب توحيد الجهود وتعزيز آليات العمل الإفريقي المشترك، انسجاماً مع رؤية الاتحاد الإفريقي القائمة على مبدأ “الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية”.

وأشاد المنفي بالدور الذي يؤديه المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مثمناً جهوده في دعم الدول المتضررة ورفع جاهزية الأنظمة الصحية الوطنية، ومؤكداً أن الاستثمار في تطوير المؤسسات الصحية الإفريقية يمثل استثماراً مباشراً في أمن القارة واستقرارها ومستقبل شعوبها.

وجدد رئيس المجلس الرئاسي تأكيد استعداد ليبيا للمساهمة في مختلف المبادرات الإنسانية والفنية والتنسيقية التي يقودها الاتحاد الإفريقي لاحتواء تفشي الفيروس والحد من تداعياته، بما يعزز فعالية الاستجابة المشتركة، ويسهم في حماية الكوادر الطبية والعاملين في الخطوط الأمامية والفئات الأكثر عرضة للمخاطر، إلى جانب دعم استمرارية التنمية والتبادل التجاري بين الدول الإفريقية.

كما أعرب المنفي عن تطلعه إلى أن تفضي أعمال القمة إلى مخرجات عملية وآليات تنفيذية ملموسة تعكس وحدة الموقف الإفريقي وصلابة الإرادة الجماعية لدول القارة، مؤكداً أن إفريقيا تمتلك الإمكانات والقدرات الكفيلة بتجاوز التحديات الصحية والإنسانية الكبرى متى توافرت الإرادة السياسية وتكاملت الجهود بين الدول والمؤسسات.

وشدد في ختام كلمته على أن المرحلة الراهنة تتطلب ترسيخ نهج التضامن الإفريقي وتحويل الالتزامات السياسية إلى إجراءات عملية قادرة على حماية الشعوب وصون المكتسبات التنموية وتعزيز جاهزية القارة في مواجهة الأزمات الطارئة بكفاءة واقتدار.