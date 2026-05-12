المنفي: العلاقات الليبية التونسية ركيزة لاستقرار المنطقة

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مساء الإثنين، مع رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني الزنزري، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وتونس، إلى جانب تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة الكينية نيروبي.

ونقلت رئيسة الحكومة التونسية إلى المنفي تحيات الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بحسب ما أعلنه المجلس الرئاسي الليبي في بيان رسمي.

وأكد المنفي، خلال اللقاء، تمسّك ليبيا بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين الليبي والتونسي، مشددًا على استمرار التنسيق والعمل المشترك مع الرئيس التونسي قيس سعيّد من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أوسع، بما يخدم استقرار وازدهار البلدين ودول المغرب العربي.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي إلى أهمية الإعداد المبكر للاستحقاقات الثنائية المقبلة بروح بنّاءة تعزز التعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين، في ظل التحديات الإقليمية التي تشهدها المنطقة.

من جانبها، أعربت رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني الزنزري، عن تقدير تونس للجهود التي يبذلها المنفي لدعم الاستقرار والتوافق الوطني في ليبيا، ودفع المسارات السياسية التي تتيح لليبيين الوصول إلى انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت.

كما تناول اللقاء آفاق التعاون المشترك بين ليبيا وتونس، وسبل تطوير الشراكة الثنائية بما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين.

ويأتي اللقاء على هامش مشاركة الجانبين في اجتماعات تُعقد بالعاصمة الكينية نيروبي، وسط تحركات إقليمية متواصلة لدعم الاستقرار السياسي وتعزيز التعاون بين دول المنطقة المغاربية.