المنفي: العلاقات مع السودان في أعلى مستوياتها التاريخية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء الأحد في طرابلس، وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم أحمد، والوفد المرافق له، بحضور السفير الليبي لدى السودان فوزي بومريز، حيث جرى بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ونقل وزير الخارجية السوداني تحيات رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، إلى جانب تهانيه بعودة تجمع دول الساحل والصحراء إلى مقره في طرابلس، في خطوة اعتبرها دليلاً على استعادة ليبيا لدورها الإقليمي.

وتناول اللقاء أوضاع الجالية السودانية في ليبيا وملف النازحين في ظل الأزمة السودانية، حيث أعرب الوزير السوداني عن تقديره لمواقف ليبيا ودعمها الإنساني للأشقاء السودانيين.

وأكد الرئيس محمد المنفي عمق العلاقات الليبية السودانية، مشدداً على حرص ليبيا على تعزيز التنسيق والتعاون المشترك، ودعم الجهود الإنسانية بما يخفف من معاناة الشعب السوداني ويعزز الروابط التاريخية بين البلدين.