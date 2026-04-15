المنفي: ضرورة تعزيز «الشفافية والانضباط المالي» في ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة المجلس في طرابلس، عدداً من أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن إقليم فزان، وذلك في إطار سلسلة مشاوراته المستمرة لمتابعة المستجدات السياسية والاقتصادية في البلاد.

وشهد اللقاء استعراضاً للتحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه ليبيا، حيث أكد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية الرامية إلى تعزيز الشفافية والانضباط المالي، إلى جانب تشديد الرقابة على أداء المؤسسات السيادية، لا سيما في قطاعات النفط والغاز، بما يضمن حماية المال العام وترشيد الإنفاق العام.

وجدد محمد المنفي التزامه بمواصلة الجهود الهادفة إلى مكافحة الفساد، من خلال تفعيل الأطر الرقابية ودعم الأجهزة المختصة، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة مشاورات يجريها المجلس الرئاسي الليبي مع مختلف الأطراف السياسية والمناطقية، في ظل تحديات اقتصادية متصاعدة تتعلق بإدارة الموارد العامة، وملفات الإنفاق الحكومي، وقطاعات حيوية أبرزها النفط والغاز، إضافة إلى مساعي تعزيز الاستقرار المالي والإداري في البلاد.