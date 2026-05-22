المنفي: مسار ليبي جامع هو الطريق للانتخابات

ثمّن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ما ورد في البيان الختامي لاجتماع آلية دول الجوار الليبي، الذي انعقد في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة مصر وتونس والجزائر، وبحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.

وأوضح المنفي، في تدوينة عبر منصة “إكس”، أن البيان يؤكد ما يدعو إليه المجلس الرئاسي باستمرار، والمتمثل في أن الملكية والقيادة الليبية للعملية السياسية، ضمن دعم الأمم المتحدة ووفق ولايتها، تمثل المدخل الأنسب لتجاوز حالة الانسداد السياسي الراهن في البلاد.

وأشار إلى أن الحل يتطلب مسارًا ليبيًا جامعًا لا يقصي أي طرف، ويقود إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، ضمن إطار قانوني قابل للتنفيذ، وتحت إشراف جهات موحدة معنية بالعملية الانتخابية.

وأضاف أن هذا المسار يجب أن يتضمن ضمانات تعزز الثقة في نزاهة الانتخابات ونتائجها، بما يساهم في تجديد الشرعية وترسيخ وحدة الدولة وسيادتها واستقرارها.