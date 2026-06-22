المنفي وتكالة يبحثان تنفيذ «الاتفاق الوطني» وإنهاء المرحلة التمهيدية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الاثنين بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الاتفاق الوطني الخاص بإنهاء المرحلة التمهيدية.

وبحث الجانبان آليات وضع مخرجات الاتفاق موضع التنفيذ، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة الوطنية وتعزيز حماية السيادة الوطنية وترسيخ النظام الديمقراطي في مواجهة التحديات الراهنة.

كما ناقش الاجتماع أهمية تعزيز الشفافية وضمان الإرادة الحرة لأعضاء المؤسسات الشرعية، من خلال مسار سياسي جاد ومحدد زمنياً يستند إلى ما ورد في وثيقة الاتفاق الوطني.

وتناول اللقاء تفعيل لجنة التواصل المكونة من 15 عضواً منتخبين على مستوى الدوائر الانتخابية، باعتبارها إحدى الخطوات العملية لتنفيذ بنود الاتفاق، إلى جانب مناقشة إعداد مشاريع القوانين والتشريعات اللازمة وفق النصوص الدستورية والاتفاق السياسي.

وأكد الجانبان أهمية اضطلاع السلطة التنفيذية، ممثلة في المجلس الرئاسي مجتمعاً، بمسؤولياتها في إعداد التشريعات المطلوبة، بالتشاور الملزم مع المجلس الأعلى للدولة، على أن تُحال إلى مجلس النواب الليبي للنظر فيها وإقرارها وفق الإجراءات والآليات القانونية المعتمدة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود السياسية الرامية إلى استكمال المسار المؤسسي، ودفع العملية السياسية نحو مراحل أكثر تقدماً، بما يهيئ الظروف المناسبة لاستكمال الاستحقاقات الوطنية وإنهاء المراحل الانتقالية.