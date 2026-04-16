المنفي يبحث تطوير «المؤسسة العسكرية» وتعزيز الانضباط

عقد القائد الأعلى للجيش الليبي، اليوم الخميس 16 أبريل 2026، اجتماعًا عسكريًا موسعًا في العاصمة طرابلس، ضمّ رئاسة الأركان العامة، إلى جانب رؤساء الأركان النوعية والعمليات، وذلك في إطار متابعة مستوى الجاهزية وتعزيز الانضباط المؤسسي داخل المؤسسة العسكرية، بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وأوضح المكتب الإعلامي أن الاجتماع خُصص لمراجعة شاملة لأوضاع رئاسة الأركان العامة، حيث جرى الوقوف على طبيعة المهام الموكلة إليها، إلى جانب تقييم التحديات الميدانية والإدارية التي تواجه سير العمل العسكري، وبحث آليات معالجتها عبر خطط تنظيمية دقيقة تستهدف رفع الكفاءة القتالية وتعزيز الأداء القيادي.

وتناول الاجتماع أيضًا مناقشة وضع ضوابط تنظيمية صارمة تتعلق بالمشاريع العسكرية والمناورات التدريبية داخل ليبيا وخارجها، مع التشديد على الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية والعسكرية المعمول بها، بما يضمن ضبط العمليات التدريبية وفق معايير مؤسسية واضحة.

كما ناقش المجتمعون ملف إعادة هيكلة وحدات رئاسة الأركان العامة، في إطار خطة تهدف إلى مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة، وتعزيز مفاهيم القيادة المركزية والانضباط العسكري، بما يسهم في بناء مؤسسة عسكرية موحدة وقادرة على تنفيذ مهامها الوطنية بكفاءة عالية.