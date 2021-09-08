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«المنفي» يبحث مع وزيرة العدل ملف السجون والإفراجات الأخيرة

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 8 سبتمبر 2021 - 00:00 | آخر تحديث: 7 سبتمبر 2021 - 19:27 نُشر: الأربعاء، 8 سبتمبر 2021 - 00:00
ليبيا
«المنفي» يبحث مع وزيرة العدل ملف السجون والإفراجات الأخيرة
المجلس الرئاسي
رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع وزيرة العدل

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في اجتماع اليوم الثلاثاء، مع وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية السيدة حليمة إبراهيم عبدالرحمن، ملف السجناء والموقوفين على ذمة القضايا المختلفة.

واستعرض الاجتماع الأوضاع في السجون، وكذلك الاجراءات التي تمت مؤخراً بالإفراج عن عدد من السجناء الذين صدرت بحقهم أحكاماً بالإفراج وتم تنفيذها خلال الأيام الماضية.

وجدد رئيس المجلس الرئاسي، تأكيده على ضرورة تطبيق القوانين، وإحترام كل قيم العدالة، ومبادئ حقوق الإنسان، بما يعزز جهود المجلس الرئاسي، في المضيء قدماً في تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، التي تبناها المجلس الرئاسي، منذ تسلمه مهامه، وفق قوله.

آخر تحديث: 7 سبتمبر 2021 - 19:27
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