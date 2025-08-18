المنفي يجري مباحثات رفيعة المستوى مع نظيره التونسي في قصر قرطاج

أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ظهر اليوم الإثنين، جلسة مباحثات ثنائية رفيعة المستوى مع رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، في قصر قرطاج بالعاصمة التونسية.

وركز اللقاء على تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين ليبيا وتونس، ومناقشة آليات تطوير العلاقات الاستراتيجية في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والتنمية الإقليمية.

وشهدت المباحثات تناول مستجدات القضية الفلسطينية، حيث شدد الجانبان على دعمهما الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في مواجهة الانتهاكات المستمرة، لاسيّما في قطاع غزة، من قتل وتهجير وتجويع ممنهج.

كما أكد الرئيس التونسي دعم بلاده الكامل للمجلس الرئاسي الليبي، ولجهوده الهادفة إلى إنجاح العملية السياسية وتحقيق تسوية شاملة تلبي تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والوحدة الوطنية.

وتطرّق اللقاء إلى أهمية تنسيق المواقف الثنائية في المحافل الإقليمية والدولية، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة.

وتندرج زيارة الرئيس المنفي إلى تونس في إطار تعزيز التشاور المستمر بين القيادتين الليبية والتونسية، ودفع مسار التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب وأكثر تكاملاً.