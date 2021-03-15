«المنفي» يدعو لتهيئة المناخ المناسب للوصول إلى الانتخابات القادمة

عبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، عن تمنياته بالتوفيق لحكومة الوحدة الوطنية في إنجاز المهام التنفيذية لحل المختنقات التي تخص المواطن.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي في كلمة له في جلسة أداء اليمين القانونية أمام مجلس النواب رئيس وأعضاء الحكومة إلى التركيز على تهيئة المناخ المناسب للوصول إلى النقطة الأساسية بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر القادم.

وأوضح أن المواطن يتطلع أن يرى تحسنا في سبل العيش وأن كان بسيطا، وبالأخص مشاكل السيولة والكهرباء وغيرها والتي يعلمها أيضا رئيس الوزراء ووزراء الحكومة بشكل جيد.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على أهمية التأسيس للمصالحة وأن تكون نواة لهذه المصالحة فسنصل جميعا نهاية العام إلى الانتخابات وسيسلم من في السلطة السيادية أو التنفيذية إلى الشعب أمانته بحيث يختار من ينوب عنه في المرحلة القادمة، وفق قوله.

كلمة السيد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي خلال جلسة أداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية بمقر… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي‏ في الاثنين، ١٥ مارس ٢٠٢١