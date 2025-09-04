«المنفي» يزور الجزائر.. الرئيس تبون في مقدمة مستقبليه

وصل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء أمس الأربعاء، إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حيث كان في مقدمة مستقبليه بمطار هواري بومدين رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، في مشهد يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية تضمنت عزف النشيدين الوطنيين للبلدين، وأداء تحية العلم، أعقبه استعراض لتشكيلات من الحرس الجمهوري ووحدات من القوات البرية والبحرية والجوية للجيش الوطني الشعبي الجزائري.

كما تبادل الرئيسان التحية مع أعضاء الوفدين الرسميين من الجانبين، في مستهل زيارة رسمية ينتظر أن تشهد لقاءات موسعة وبحث ملفات التعاون المشترك بين ليبيا والجزائر.