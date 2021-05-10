«المنفي» يستعرض مع الرئيس الفلسطيني الأحداث الأخيرة في القدس الشريف

أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم الاثنين، اتصالا هاتفياً برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اطلع خلاله على الوضع في الأراضي الفلسطينية والأحداث الأخيرة في القدس الشريف.

وقدم المنفي خلال الاتصال الهاتفي تعازيه لمن سقط دفاعاً عن حرمات الأمة العربية والإسلامية، مشيداً بصمود الشعب الفلسطيني، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي موقف ليبيا الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعهما اللامحدود لها حتى قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وأشاد الرئيس الفلسطيني بدور ليبيا في دعم القضية الفلسطينية، مؤكداً حرصه على تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.