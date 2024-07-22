«المنفي» يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين بمقر المجلس، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، بول سولير، بحضور سفير الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا، مصطفى مهراج.

وفي مستهل اللقاء، أكد المبعوث الفرنسي، إيلاء اهتمام فرنسا بالملف الليبي، وسعيها للمساهمة في معالجة حالة الانسداد السياسي لضمان تحقيق الاستقرار من أجل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي ودعم كل الجهود الرامية لذلك.

وبدوره أكد الرئيس استمرار المجلس في العمل من أجل التوصل لتوافق وطني بين كل الأطراف السياسية الليبية.