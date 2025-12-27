المنفي يستقبل رئيس الأركان التركي لتعزيز التعاون الأمني والعسكري

استقبل رئيس المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، اليوم السبت بالعاصمة طرابلس، رئيس الأركان العامة للجمهورية التركية، الفريق أول سلجوق بايراكتار أوغلو، والوفد العسكري المرافق له، إلى جانب السفير التركي لدى ليبيا.

وخلال اللقاء، نقل رئيس الأركان التركي تعازي ومواساة القيادة التركية إلى الرئيس المنفي، معربًا عن بالغ حزنهم وتأثرهم إزاء الحادث الأليم الأخير، ومؤكدًا تضامن الجمهورية التركية الكامل مع الشعب الليبي ومشاطرتها أسر الشهداء مشاعر الألم والأسى.

وجدد المسؤول التركي خلال اللقاء التزام تركيا بمواصلة التعاون والتنسيق العسكري مع ليبيا، بما يعزز الأمن والاستقرار ويدعم قدرات الجيش الليبي في مختلف المجالات.