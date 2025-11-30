المنفي يشارك بافتتاح «مؤتمر الدبلوماسية» في طرابلس

شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي صباح اليوم الأحد في افتتاح فعاليات مؤتمر الدبلوماسية الليبية، المنعقد تحت شعار: “رؤية جديدة لمستقبل واعد”، بالعاصمة طرابلس.

وحضر الفعالية رئيس الحكومة عبد الحمييد الدبيبة، إلى جانب عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في ليبيا، حيث تناول المؤتمر قضايا تعزيز الدبلوماسية الليبية وبناء علاقات دولية متينة تدعم استقرار البلاد وتطوير سياساتها الخارجية.

ويأتي مؤتمر الدبلوماسية الليبية في وقت تشهد فيه البلاد جهوداً لتعزيز الاستقرار السياسي وتحسين العلاقات الخارجية بعد سنوات من الانقسامات الداخلية.

ويهدف المؤتمر إلى وضع رؤية جديدة للعمل الدبلوماسي الليبي، وتشجيع التواصل مع الدول الشريكة، وتقديم ليبيا كدولة قادرة على لعب دور فاعل في المنطقة.