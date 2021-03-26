«المنفي» يصل تركيا في زيارة رسمية

وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رفقة نائبه عبد الله اللافي، اليوم الجمعة، إلى تركيا.

ويُجري المنفي ونائبه اللافي، زيارة رسمية إلى تركيا، بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وسيناقش الطرفان مستجدات الشأن الليبي، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال مصدر سياسي تركي لوكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء، إن لقاء المنفي بأردوغان سيكون مساء الجمعة، بحضور عدد من المسؤولين الأتراك، بينهم وزيرا الخارجية والدفاع، ومتحدث الرئاسة التركية.

وتعد زيارة المنفي إلى الخارج الثالثة منذ توليه مهامه رسمياً.

وأجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، محادثات ثنائية موسعة، خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية في العاصمة المصرية القاهرة، أمس الخميس.