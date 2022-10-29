«المنفي» يعتمد عدداً من السفراء الجدد

اعتمد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، أوراق خمسة سفراء جُدد لدى ليبيا.



وتسلم المنفي، أوراق اعتماد كل من، سفير فوق العادة لجمهورية السودان إبراهيم محمد أحمد، سفير جمهورية فرنسا مصطفى المهراج، سفير فوق العادة لجمهورية إريتريا عيسى أحمد عيسى، سفير فوق العادة لجمهورية إثيوبيا حسن إبراهيم موسى، سفير فوق العادة لدولة الكويت زياد فيصل المشعان.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، خلال استقباله السفراء، على عمق العلاقات التي تربط دولهم بليبيا، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم الجديدة، بما يُعزز علاقات تعاون بلدانهم مع ليبيا.

من جهتهم نقل السفراء الجُدد، تحيات دولهم وحكوماتهم، مؤكدين أهمية توطيد العلاقات بين دولهم وليبيا، آملين عودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا وشعبها، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.