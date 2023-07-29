«المنفي» يُؤكد أهمية الشراكة الروسية الإفريقية

عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء الجمعة، اجتماعاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش القمة الروسية الإفريقية المنعقدة بمدينة سان بطرسبرغ.

وأشاد الرئيس الروسي في مستهل حديثه بكلمة المنفي خلال القمة، والقضايا التي تطرق لها، مؤكداً حرصه على إصلاح مجلس الأمن وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين والمشاريع المتوقفة عبر لجنة مشتركة بين البلدين، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حرصه على دعم الاستقرار في ليبيا للإسراع في إجراء الانتخابات.

بدوره قدم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي شكره للرئيس بوتين على الدعوة وحفاوة الاستقبال، مؤكدا أهمية القمة والشراكة الروسية الإفريقية في خلق الاستقرار بالقارة والأمن الغذائي العالمي، متطلعاً لإنشاء لجنة مشتركة بين البلدين.

وأشار المنفي إلى أن المجلس الرئاسي يملك رؤية شاملة لتحقيق الاستقرار ويعمل على تنفيذها بالتنسيق الوثيق مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة عبدالله باتيلي، مما يتطلب دعم مجلس الأمن لاستمرار جهود المصالحة الوطنية بالشراكة مع الاتحاد الإفريقي.