«المنفي» يُؤكد أهمية تحسين الوضع الاقتصادي

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أهمية تحسين الوضع الاقتصادي الذي يحتاج إلى استكمال مزيد من الخطوات بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في تسيير الحوار بالخصوص، مما ينعكس بالاستقرار السياسي والأمني الذي يمهد للاحتكام للشعب بشكل مباشر.

جاء ذلك خلال استقباله، الاثنين، بمقر المجلس في طرابلس، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، بحضور سفير الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا مصطفى مهراج.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء بحث التطورات الإيجابية للأوضاع السياسية والاقتصادية التي تشهدها ليبيا من تحفيز المؤسسات على المضي قدماً بالعملية السياسية للوصول إللا الانتخابات.