«المنفي» يُؤكد حرصه على مواصلة المشاورات مع كل الأطراف

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء بمقر المجلس في طرابلس، مع سفير بريطانيا لدى ليبيا مارتن لونغدن، آخر المستجدات السياسية في ليبيا، والدفع بها قدماً للوصول للانتخابات في أقرب الأوقات.

وتناول اللقاء التقدم المُحرز في مشروع المصالحة الوطنية، والتجهيزات الخاصة بالملتقى الجامع الذي سوف يعقد في أبريل من العام الجاري، بالإضافة لدعم بريطانيا للجنة المالية العليا كأداة تضمن التوزيع العادل للموارد مع الإفصاح والشفافية والترشيد في الإنفاق.

ونقل المكتب الإعلامي بالمجلس عن المنفي تأكيده خلال اللقاء، حرصه على مواصلة المشاورات مع كل الأطراف بهدف الوصول لتسوية سياسية شاملة تفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة يرضى بها كل الليبيين، مؤكداً أن الملتقى الجامع سيكون انطلاقة جديدة للتسامح والعفو بين الليبيين.