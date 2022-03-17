«المنفي» يُؤكد على المضي قدما نحو تحقيق المصالحة الوطنية

شدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على ضرورة الشراكة بين كل الأطراف السياسية للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

المنفي وخلال لقائه عددا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، أكد على المضي بخطوات ثابتة نحو تحقيق المصالحة بمبدأ الحوار بعيداً عن المغالبة السياسية.

واستعرض اللقاء سُبل الدفع بالعملية السياسية والحفاظ على الزخم الشعبي لإجراء الاستحقاقات الانتخابية، وسُبل التوافق على إطار قانوني لإنجاح الانتخابات باعتبارها الحل للأزمة.

ومن جابهم، أعرب أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي ودعم مبادرته لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية.