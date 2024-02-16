«المنفي» يُشدّد على ضرورة حماية الحدود البرية والبحرية ومراقبتها

عقد رئيس المجلس الرئاسي وبصفته القائد الأعلى للجيش محمد المنفي، الخميس، اجتماعاً مع رئيس الأركان العامة فريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس أركان قوات حرس الحدود لواء نوري شراطة، بالإضافة لأعضاء لجنة الحدود البرية والبحرية، لمتابعة أوضاع حدود الدولة الليبية الأمنية والفنية.



وقدمت اللجنة خلال الاجتماع، تقريراً وشرحاً مفصلاً عن أوضاع الحدود البرية والبحرية مع دول الجوار والمياه الإقليمية وكل الإتفاقات التي أبرمت في السابق لترسيم الحدود وتأثيرها على السيادة الليبية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

بدوره شدّد المنفي على ضرورة حماية الحدود البرية والبحرية ومراقبتها، ودعم جهود اللجنة وقوات حرس الحدود ستكون على رأس أولويات عملنا ومن أبرز مهامنا.