«المنقوش» تبحث مع وفد فلسطيني تعزيز العلاقات الثنائية

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، بمكتبها في طرابلس، وفداً من وزارة الخارجية الفلسطينية برئاسة مساعد وزير الخارجية لدولة فلسطين السفير عماد زهيري، وبحضور القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا محمد رحال.

وسلم رئيس الوفد الفلسطيني في مستهل اللقاء، رسالة خطية من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

واستعرض اللقاء إجراءات حكومة الوحدة الوطنية لتسهيل إقامة الجالية الفلسطينية بليبيا، والتي أثنى عليها الوفد الرسمي الفلسطيني، واعتبر أنها تصب في اتجاه تعزيز الدور التاريخي لدولة ليبيا المساند للشعب الفلسطيني.

كما ناقش اللقاء الإجراءات التنفيذية لمُذكرات التفاهم المُبرمة بين البلدين الشقيقين في مجالات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائيَّة وتوثيق علاقات الشعبين التاريخية.