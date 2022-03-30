«المنقوش» تتوقع اجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري

قالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش إنّه من المتوقع إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي، وإنّ حكومتها تعمل جميعا للوصول إلى تنظيم انتخابات نزيهة.

جاء ذلك في تصريح صحفي، عقب لقائها وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، على هامش اجتماع المجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، بحثا خلاله آخر تطورات الوضع السياسي في ليبيا.

وأشارت المنقوش إلى أنّ المسار المتعلق بهذه الاستحقاقات هو في طور الإنجاز، في وقت تبذل فيه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جهودها لإرساء قاعدة دستورية لتنطلق على أساسها الانتخابات.

وكانت المنقوش اكدت على أهمية تجمع الساحل والصحراء في تحقيق السلم والأمن، وتمسك ليبيا بدورها اتجاه عمقها الإفريقي، مشددة على ضرورة تقوية أجهزة التجمع وتعزيز فاعليتها واستعداد ليبيا لعودة التجمع للعمل من طرابلس، مشيرة إلى ضرورة تحقيق التكامل والتعاون الأفريقي ضمن أجندة التنمية الأفريقية.