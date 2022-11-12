«المنقوش» تزور روما للمشاركة في منتدى حوارات المتوسط

تعتزم وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، المشاركة في النسخة الثامنة من حوارات المتوسط، المنتدى الدولي السنوي الذي تروج له إيطاليا بمشاركة ممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية ومراكز الفكر والعالم الاقتصادي والثقافي، بحسب ما أفادت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء.

ومن المنتظر أن ينعقد المنتدى في روما يومي 2 و 3 ديسمبر المقبل، وقد يشكل فرصة للقاء سيكون الأول من نوعه بين المنقوش، التي كانت قد شاركت عن بُعد في نسخة العام الماضي، ونظيرها الإيطالي الجديد أنطونيو تاجاني.

وكان الأخير قد أجرى الاثنين الماضي، أول مكالمة هاتفية مع نظيرته بحكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وأفاد موقع وزارة الخارجية الإيطالية أن تاجاني أكد خلال المحادثة أن “ليبيا بلد صديق لإيطاليا” مشددا على “تعزيز التعاون في جميع المجالات والالتزام بتحقيق الاستقرار في البلاد وكذلك العمل معًا على مكافحة الاتجار بالبشر”.