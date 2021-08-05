«المنقوش» تُشيد بالدعم التركي لقطاع الصحة في ليبيا

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، وفدا من المسؤولين والأطباء والاخصائيين بقطاع الصحة التركي، الذي يزور ليبيا هذه الأيام بدعوة من وزارة الخارجية الليبية.«»

وأعربت المنقوش في مستهل اللقاء، الذي حضره سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز، عن شكرها وتقديرها للحكومة التركية، لسرعة استجابتها للدعوة الموجهة إليها للوقوف على احتياجات القطاع الصحي في ليبيا خاصة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمجابهة فيروس كورونا والاحتياجات الضرورية والعاجلة للحد من انتشاره.

وعبرت وزيرة الخارجية خلال اللقاء، عن تعازيها للرئاسة والحكومة والشعب التركي، في ضحايا الحرائق التى نشبت في جنوب تركيا، وأسفها للخسائر التى خلفتها في الأرواح والممتلكات، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

من جهته أكد السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، استعداد بلاده لتلبية كافة المتطلبات التى تحتاجها المستشفيات، والمراكز الصحية، ومراكز العزل المعنية بمجابهة فيروس كورونا، مشيرا بأن الوفد التركي سيقدم تقريرا كاملا لوزارة الخارجية الليبية، بالاحتياجات المطلوبة لهذه المرافق الصحية، عقب الانتهاء من زيارتها، والاجتماع كذلك بالمسؤولين في وزارة الصحة بليبيا.

وحضر اللقاء عن الجانب التركي إضافة إلى السفير، مدراء إدارات العلاقات الخارجية والتعاون والمستشفيات والخدمات الصحية بوزارة الصحة التركية، بالإضافة إلى عدد من الاخصائيين في مجالات الأمراض الصدرية، والعناية، والمختصين في البحث والتدريب.

ووصل الوفد التركي والذي يضمن عددا من المسؤولين، والأطباء ، والاخصائيين، والمختصين بقطاع الصحة التركي، خلال اليومين الماضيين إلى ليبيا حيث قام بزيارة تفقدية إلى عدد من المرافق الصحية بمدينتي مصراتة وزليتن، وسيقوم بسلسلة من الزيارات المماثلة للمرافق الصحية بطرابلس، وذلك للوقوف على احتياجاتها.