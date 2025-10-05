الموارد المائية: السدود بالمنطقة الشرقية مستقرة والمراقبة مستمرة

في إطار المتابعة الدورية لحالة السدود في المنطقة الشرقية، وبالتنسيق مع مشرفي السدود، أفاد المهندس عبدالسلام العيلة، مدير إدارة المناطق المائية، بأن الوضع الحالي لسد وادي القطارة الرئيسي والسد الثانوي مستقر، دون تسجيل أي مناسيب جديدة للمياه.

وأوضح المهندس العيلة أن السعة الإجمالية لسد وادي القطارة الرئيسي تبلغ 135 مليون متر مكعب، فيما بلغت كمية المياه المحجوزة حالياً نحو 533,600 متر مكعب. كما أشار إلى أن الكمية المناسبة من المياه في السد حالياً صفر متر مكعب.

أما بالنسبة لسد وادي القطارة الثانوي، فقد أشار إلى أن سعة المفيض الأول تبلغ 1.5 مليون متر مكعب، والمفيض الثاني 7.5 مليون متر مكعب، مع تسجيل كمية مياه محجوزة تقدر بـ 254,400 متر مكعب، بينما الكمية المناسبة حالياً صفر متر مكعب.

وأكد المهندس العيلة أن الفرق الفنية، وبالتعاون مع إدارة السدود ومشرفي السدود، تواصل متابعة الأوضاع المائية بشكل مستمر، وذلك ضمن خطة إدارة المناطق المائية لمراقبة وضع السدود تحسباً لأي مستجدات خلال موسم الأمطار.