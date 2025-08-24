«الموارد المائية» تبحث أولويات صيانة السدود وتداعيات ارتفاع منسوب المياه بزليتن وبئر غنم

ترأّس الوكيل العام المكلّف بتسيير أعمال وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالسلام نصر جاد المولى، اجتماعاً موسعاً بديوان الوزارة، خُصّص لمتابعة ملف صيانة السدود على مستوى البلاد، وبحث تداعيات ظاهرة ارتفاع منسوب المياه في مدينتي زليتن وبئر غنم.

وشدد الوكيل العام خلال الاجتماع على أهمية إعطاء الأولوية لصيانة السدود ذات الأهمية الاستراتيجية، باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة مخاطر السيول، مؤكداً ضرورة تسريع وتيرة أعمال الصيانة، خاصة في ظل التحديات المناخية المتزايدة.

كما تناول الاجتماع أعمال لجنة الطوارئ المكلّفة بدراسة ومعالجة ارتفاع منسوب المياه في زليتن وبئر غنم، حيث جرى التأكيد على ضرورة استمرار اللجنة في أداء مهامها وفق خطط عملية مدروسة، للحد من الأضرار المحتملة وضمان الحفاظ على البنية التحتية.

وأكد جاد المولى على التزام الوزارة بدعم جهود اللجان المختصة، وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان استدامة الموارد المائية، وحماية التجمعات السكانية والمشاريع الحيوية.