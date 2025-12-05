«الموارد المائية» تحذر من سيول وجريان الأودية

حذرت وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة، استناداً إلى التوقعات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، من تقلبات جوية مرتقبة في البلاد ابتداءً من يوم الجمعة 5 ديسمبر 2025، وخلال اليومين القادمين.

وأوضحت الوزارة أن الأجواء ستكون باردة على مختلف مناطق ليبيا، مع نشاط ملحوظ في الرياح على أغلب مدن الشمال، واستمرار فرصة هطول الأمطار من حين لآخر على مناطق الشمال الغربي، خاصة خلال المساء والصباح الباكر، مع توقعات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة أحياناً على بعض المناطق الساحلية، ما قد يؤدي إلى تجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

كما تستمر فرص سقوط الأمطار على مناطق الشمال الشرقي، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة على مناطق الخليج – بنغازي – سهل بنغازي وصولاً إلى الجبل الأخضر، مصحوبة أحياناً بخلايا رعدية قد تتسبب في سيول وجريان بعض الأودية المحلية.

وشددت وزارة الموارد المائية على ضرورة أخذ المواطنين الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المعرضة لتجمع المياه، واتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة لضمان السلامة.