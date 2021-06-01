«الموساد» الإسرائيلي يُعلن عن اختراق قلب إيران

أعلن رئيس جهاز “الموساد” الإسرائيلي المنتهية ولايته، يوسي كوهين، إن إسرائيل تمكنت من “اختراق قلب إيران” خلال فترة السنوات الخمس التي قضاها على رأس هذه المؤسسة الأمنية.

ونقل موقع “تايمز أوف إسرائيل” العبري، عن كوهين قوله، في حفل وداع أقيم بمناسبة مغادرته منصبه: “اخترقنا قلب العدو إيران.. عملنا على جمع المعلومات باستمرار وكشف أسرارها، وقوضنا ثقتها بنفسها وتعجرفها”.

واعتبر كوهين أن ما سماها “عملية سحب الأرشيف النووي” لإيران “كشفت للعالم بأسره برنامج إيران النووي العسكري وخططها واحتفاظها بالقدرات في المجال النووي العسكري واحتيالها وأكاذيبها”.

وأضاف: “لا أريد ولا أستطيع أن أفصل كل ما فعلناه لمحاربة نظام آية الله الذي يهدد بالقضاء علينا”.