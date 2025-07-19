«الموساد» يطلب دعم واشنطن لإقناع دول عربية وآسيوية باستقبال مئات آلاف الفلسطينيين من غزة!

ارتكبت القوات الإسرائيلية مجزرة جديدة صباح السبت، بحق مدنيين فلسطينيين كانوا بانتظار المساعدات الإنسانية في منطقة الطينة جنوب خان يونس، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 70 آخرين.

الهجوم الدموي استهدف تجمعاً لمدنيين كانوا يصطفون للحصول على المساعدات في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها سكان القطاع، وسط تقارير عن تدهور كبير في النظام الصحي وعجز المستشفيات عن استقبال المزيد من الجرحى.

تزامناً مع هذا الهجوم، شنت القوات الإسرائيلية سلسلة من الغارات الجوية والمدفعية على مناطق متفرقة شمال وجنوب القطاع، وتعرضت بلدة جباليا ومحيط مخيم البريج لقصف مدفعي مكثف، في حين استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية حي التفاح شرق مدينة غزة ومنطقة الشيخ رضوان غرب المدينة، ما أدى إلى سقوط إصابات في صفوف المدنيين.

كما طالت الهجمات خياماً تأوي نازحين قرب أبراج طيبة غرب خان يونس وأخرى قرب المنطقة الصناعية، ما أدى إلى وقوع إصابات جديدة وزيادة حالة الذعر والهلع في أوساط السكان، الذين باتوا يشعرون أن لا مكان آمناً في القطاع.

وفي تعليقها على تصاعد الاستهدافات التي تطال المدنيين، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن “إسرائيل تقتل يومياً فصلاً دراسياً كاملاً من الأطفال في غزة، سواء خلال نومهم أو أثناء احتمائهم بالمدارس أو وقوفهم في طوابير المياه”.

من جهته، حمّل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الاتحاد الأوروبي مسؤولية استمرار المأساة، قائلاً إن “الاتحاد تجاوز كل الخطوط الحمراء وهو يشاهد سكان غزة يذبحون ويجوعون أمام أعين العالم”، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لوقف العدوان وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

“الموساد” يطلب مساعدة واشنطن لإقناع دول بينها عربية باستقبال مئات آلاف الفلسطينيين من غزة

كشف مصدران مطلعان أن مدير جهاز “الموساد” الإسرائيلي دافيد برنياع زار واشنطن هذا الأسبوع طالباً دعم الإدارة الأمريكية في إقناع دول عدة باستضافة مئات آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة.

وبحسب ما نقل موقع “أكسيوس” عن المصادر، فقد أبلغ برنياع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أن إسرائيل تجري محادثات مع إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا، مشيراً إلى انفتاح هذه الدول لاستقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة إسرائيلية تهدف إلى إخراج جزء كبير من سكان غزة، وهو أمر أثار جدلاً واسعاً ووصّفه خبراء قانونيون أمريكيون وإسرائيليون بـ”جريمة حرب”، في حين تصر حكومة بنيامين نتنياهو على أن عملية النقل ستكون “طوعية”.

واقترح رئيس “الموساد” أن تقدم الولايات المتحدة حوافز لهذه الدول وتساعد إسرائيل في إقناعها، إلا أن الرد الأمريكي لم يكن ملزماً، ولا تزال واشنطن تدرس مدى تدخلها في الملف.

ولم تعلق الولايات المتحدة ولا الدول المعنية رسمياً على هذه الطلبات حتى الآن.

يذكر أن فكرة نقل الفلسطينيين من غزة ليست جديدة، إذ سبق أن اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير الماضي نقل مليوني فلسطيني من القطاع، لكن الفكرة واجهت معارضة عربية ودولية واسعة، مما دفع البيت الأبيض للتراجع.

وفي ظل الحرب الدامية الجارية، نزح معظم سكان غزة، وتعرضت غالبية البنى التحتية للتدمير، وتخطط إسرائيل لنقل الفلسطينيين إلى “منطقة إنسانية” صغيرة قرب الحدود المصرية، ما أثار مخاوف مصر والدول الغربية من احتمالية تهجير قسري للسكان.

وخلال زيارة نتنياهو الأخيرة للبيت الأبيض، أكد الأخير وجود تعاون وثيق مع واشنطن لإيجاد دول مستعدة لاستقبال الفلسطينيين، مشيراً إلى رؤية “الاختيار الحر” التي تسمح لهم بالبقاء أو المغادرة طوعاً.

فيما أكد مسؤول إسرائيلي رفيع أن ترامب مهتم بمواصلة دفع فكرة “إعادة التوطين” للفلسطينيين، وسط صمت من البيت الأبيض حول التطورات الأخيرة.

ترامب: الإفراج عن عشرة رهائن آخرين من غزة قريبًا… والمفاوضات تتقدم في الدوحة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن عشرة رهائن آخرين سيُطلق سراحهم قريبًا من قطاع غزة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الجنسيات أو الجدول الزمني للإفراج.

وجاءت تصريحات ترامب خلال عشاء خاص أقيم في البيت الأبيض بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، حيث أشاد بجهود مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، مؤكدًا أنه “يؤدي عملًا رائعًا” في تنسيق المفاوضات الجارية بين الأطراف المعنية.

وقال ترامب: “استعدنا معظم الرهائن، وسنستعيد عشرة رهائن آخرين قريبًا جدًا. نأمل أن ننتهي من ذلك بسرعة”، مشيرًا إلى أن بلاده تتابع التقدم المحرز في المفاوضات عن كثب.

وتتزامن تصريحات الرئيس الأمريكي مع استمرار جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار في العاصمة القطرية الدوحة، تجمع مفاوضين من إسرائيل وحركة “حماس”، وسط جهود مكثفة تقودها كل من الولايات المتحدة وقطر ومصر لبلورة اتفاق هدنة شامل.

وكانت مصادر مطلعة أفادت، بأن الوسطاء قدموا مقترحًا محدثًا يشمل وقفًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، وصفقة لتبادل الأسرى، ويتضمن تنازلات إسرائيلية تُرجّح أن تسرّع التوصل إلى اتفاق نهائي.

ويأتي هذا التطور بعد تصريحات متفائلة للمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أكد فيها أن “المحادثات تسير بشكل جيد”، فيما صرح ترامب قائلًا: “لدينا أخبار جيدة بشأن غزة”، في إشارة إلى قرب انفراج محتمل في ملف الرهائن والهدنة.

حماس تدعو لغضب عالمي يوم 20 يوليو رفضًا لحصار غزة وتنديدًا بمجازر الاحتلال

أطلقت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم السبت، نداءً عاجلًا إلى الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم، دعت فيه إلى تحركات جماهيرية واسعة نصرةً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واحتجاجًا على ما وصفته بـ”حرب الإبادة والتجويع” التي تمارسها إسرائيل بحق أبناء القطاع.

وطالبت الحركة، في بيان رسمي، بجعل يوم الأحد 20 يوليو/تموز الجاري، والأيام التالية، أيامًا للغضب العالمي، من خلال تنظيم مسيرات جماهيرية وفعاليات سياسية ودبلوماسية وطلابية ونقابية، لكشف جرائم الاحتلال وتعزيز صمود الفلسطينيين.

وحذّرت “حماس” من استمرار الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين، عبر القصف والتجويع وقطع المياه، وسط صمت دولي يثير القلق، وفق ما نقلته وكالة “قدس برس”.

ودعت إلى توحيد الجهود العربية والإسلامية والدولية من أجل محاسبة الاحتلال، وإنهاء العدوان والحصار المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة.

وفد إسرائيلي رفيع يتجه إلى الدوحة لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار وسط وساطة أمريكية قطرية

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن وفدًا إسرائيليًا رفيع المستوى سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة هذا الأسبوع، في إطار جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس، وسط وساطة أميركية وقطرية حثيثة تهدف للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أن الوفد قد يضم شخصيات بارزة، من بينها وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس جهاز الموساد دادي برنياع، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، إلى جانب القائم بأعمال رئيس جهاز الشاباك.

ومن المقرر أن يتزامن وصول الوفد الإسرائيلي مع زيارة الوسيط الأميركي ستيف ويتكوف إلى الدوحة، في محاولة لدفع المحادثات نحو مرحلة حاسمة تتعلق بالملف الإنساني والتهدئة طويلة الأمد وصفقة تبادل الأسرى.

مصادر مطلعة أشارت إلى أن التغيرات داخل الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسها انسحاب حزب “شاس” وتحول الائتلاف إلى حكومة أقلية، قد تزيد من فرص إنجاز صفقة التبادل، في ظل حاجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى “إنجاز سياسي يعزز صورته”.

في المقابل، نقلت المصادر أن استعداد حركة “حماس” للقبول بصفقة جزئية يعود إلى “ضمانات قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإنهاء الحرب”، ما أضفى ثقلاً سياسيًا على جهود الوساطة القائمة.

عباس يقر انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني قبل نهاية 2025 وثلث أعضائه من الشتات

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارًا بإجراء انتخابات جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني، قبل نهاية العام 2025، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة الهيئة التشريعية العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتعزيز التمثيل الوطني داخل الوطن وفي الشتات.

ونصّ القرار، الصادر بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة في مدينة رام الله بتاريخ 17 يوليو الجاري، على أن يتكوّن المجلس من 350 عضوًا، يُمثَّل ثلثاهم من الداخل الفلسطيني، بينما يُمثَّل الثلث الباقي من الفلسطينيين في الخارج والشتات.

وجاء في نص القرار أن من شروط عضوية المجلس “الالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وبالالتزامات والقرارات الدولية الصادرة عن الشرعية الدولية”.

كما تقرر تشكيل لجنة تحضيرية للإشراف على الإعداد للانتخابات، برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وتضم في عضويتها ممثلين عن مكتب رئاسة المجلس، وأعضاء من اللجنة التنفيذية، وممثلين عن الفصائل الوطنية والمنظمات الشعبية والمجتمع المدني، إضافة إلى ممثلين عن الجاليات الفلسطينية في الخارج.

غزة تطلق نداءً عاجلًا لفتح ممرات إنسانية وإنهاء التسييس المتعمد للمساعدات

وجّه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، للتحرك الفوري من أجل إنقاذ سكان القطاع من خطر المجاعة الجماعية، التي وصفها البيان بأنها “امتداد لـ651 يومًا من الإبادة الجماعية والحصار الإسرائيلي المتواصل”.

البيان دعا إلى فرض ممرات إنسانية آمنة ودائمة بإشراف دولي مباشر، لضمان وصول الغذاء والدواء إلى جميع مناطق القطاع، مطالبًا بوقف ما وصفه بـ”التسييس المتعمّد” للمساعدات الإغاثية، ومنع إسرائيل أو أي جهات متواطئة من التلاعب بها أو عرقلتها.

كما طالب المكتب الإعلامي برفع الحصار الإسرائيلي فورًا عن غزة، واعتبره “جريمة جماعية بحق المدنيين”، داعيًا إلى تحرك دولي فوري لإجبار إسرائيل على وقف “الإبادة الجماعية وسياسات التهجير والتجويع”، إضافة إلى فتح تحقيق دولي عاجل في جريمة التجويع ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأكد البيان أن استمرار الصمت الدولي إزاء الكارثة الجارية يمثل “تواطؤًا غير مباشر في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العصر الحديث”، داعيًا إلى إجراءات ملموسة لوقف المأساة المستمرة في غزة.

من جانبه، حثّ منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، مجلس الأمن على تقييم مدى التزام إسرائيل بواجباتها في غزة، محذرًا من أن الوضع الإنساني “أصبح كارثيًا”.

مستوطنون إسرائيليون يقتلون 117 رأس غنم في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية

نفذ مستوطنون إسرائيليون فجر الجمعة مجزرة بحق 117 رأس غنم في منطقة الأغوار الشمالية شمال شرق الضفة الغربية المحتلة، حسبما أفاد مهدي دراغمة، رئيس مجلس الأغوار الشمالية.

وأوضح دراغمة أن المستوطنين حاصروا القطيع في منطقة “الشك” مستخدمين السكاكين والرصاص الحي، ما أدى إلى مقتل عدد كبير من الأغنام، ووصف الحادثة بأنها “إجرامية وإرهاب منظم يستهدف الوجود الفلسطيني في الأغوار”.

وأضاف أن الأهالي تمكنوا من استعادة جزء من القطيع بعد فرار المستوطنين، معتبراً أن هذا الاعتداء يشكل استهدافاً مباشراً لعائلات فلسطينية تعتمد على الثروة الحيوانية كمصدر رئيسي للرزق.