الموهبة الليبية أحمد المسماري يلتحق بالفريق الأول لنادي ليغانيس الإسباني

في خطوة جديدة تضاف إلى سجل الحضور الليبي في الملاعب الأوروبية، انتقل اللاعب الشاب أحمد المسماري، مواليد 2006، إلى صفوف الفريق الأول لنادي ليغانيس الإسباني، الناشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

ويُعد المسماري، البالغ من العمر 19 عاماً فقط، أصغر لاعب في الفريق الأول للنادي الإسباني، ما يعكس الثقة الكبيرة التي وضعها الجهاز الفني فيه، ويبرز حجم موهبته التي لفتت أنظار الكشافين والمسؤولين في إسبانيا.

وبحسب مصادر مقربة من النادي، فإن إدارة ليغانيس ستعلن رسمياً عن التعاقد مع اللاعب خلال الأيام القليلة القادمة، في خطوة يُنتظر أن تفتح أمامه آفاقاً واسعة نحو الاحتراف الأوروبي من أوسع أبوابه.

موهبة مبكرة وطموح كبير

أحمد المسماري نشأ كروياً في أوروبا ، وأظهر منذ سنواته الأولى موهبة استثنائية في خط الوسط الهجومي بفضل رؤيته الجيدة للملعب وقدرته على صناعة اللعب والتحكم في نسق المباريات. انتقاله إلى نادي برشلونة الإسباني للشباب يمثّل تتويجاً لجهوده المبكرة ولإصراره على تطوير نفسه وصقل مهاراته في بيئة احترافية متقدمة.

فرصة لإبراز اللاعب الليبي في أوروبا

خطوة المسماري إلى الفريق الأول لليغانيس لا تُعتبر إنجازاً شخصياً له فقط، بل هي أيضاً إضافة لكرة القدم الليبية التي تسعى منذ سنوات إلى إيجاد موطئ قدم في الدوريات الأوروبية.

نجاحه مع الفريق الإسباني قد يكون بوابة لتعزيز صورة اللاعب الليبي وفتح المجال أمام آخرين للسير على خطاه.

مستقبل واعد

ينتظر أن يخوض المسماري موسمه الأول مع الفريق في منافسات الدرجة الثانية الإسبانية، وهي بطولة معروفة بقوتها التنافسية وكونها محطة مهمة لصعود اللاعبين الشباب نحو أندية الدوري الإسباني الممتاز “الليغا”.

الجماهير الليبية والعربية تترقب الإعلان الرسمي من نادي ليغانيس لمتابعة هذه التجربة الواعدة، في وقت يرى فيه كثيرون أن المسماري قد يكون أحد الأسماء التي ستلمع في المستقبل القريب، إذا واصل عمله الجاد وحافظ على تركيزه.