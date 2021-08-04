النائب العام يأمر بحبس رئيس اتحاد كرة القدم المصغرة

أمر النائب العام المستشار الصديق الصور، بحبس رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة حسين طويلب، بعد التحقيق معه، حول واقعة وفاة اللاعب أيمن النقريش وإصابة آخرين من منتخب كرة القدم المصغرة بمرض الملاريا.

وبحسب ما أفاد مصدر خاص لـ”عين ليبيا”، فقد اتضح من خلال التحقيقات الأولية وجود إهمال وتقصير، ولم يقم الاتحاد باتخاذ الإجراءات الطبية والاحتياطية أثناء سفر بعثة المنتخب للمشاركة في بطولة إفريقيا بنيجيريا، الأمر الذي نتج عنه إصابة اللاعبين بمرض الملاريا ووفاة اللاعب أيمن النقريش.