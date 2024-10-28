النائب العام يبحث دعم عمل ديوان المحاسبة

التقى النائب العام الصديق الصور، اليوم الاثنين، بمكتبه في طرابلس، مع وكيل ديوان المحاسبة الليبي عطية الله حسين عبد الكريم.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للديوان على فيسبوك، فقد تناول اللقاء التركيز على دعم العمل الفني لديوان المحاسبة بما يفضي إلى إخراج ملفات متكاملة الأركان من الناحية الشكلية والموضوعية، من شأنها أن تختصر الإجراءات في هذا المجال.

وفي هذا السياق، وجّه النائب العام بسرعة إقامة ورشة عمل تجمع المختصين من الطرفين وتتناول سُبل سدّ أي ثغرات بالخصوص، بالإضافة إلى إمكانية تنفيذ دورات لمأموري الضبط القضائي في الديوان تستهدف تقنيات ومنهجيات فتح المحاضر، وجمع الاستدلالات.

من جهته أثنى وكيل الديوان على كل الجهود المخلصة في هذا المجال، متعهدا بالعمل على مواكبة العمل الذي يضطلع به مكتب النائب العام، من خلال إصدار تقارير خبرة تعكس الواقع المهني والموضوعي لأعضاء الديوان وموظفيه.

كما أكد الوكيل على السعي لأن يعكس التقرير السنوي للديوان حقيقة أداء الجهات الخاضعة للرقابة، وأن يكون الوسيلة المثلى والفعالة لتحقيق الشفافية وتفعيل المساءلة.