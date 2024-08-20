النائب العام يبحث مع ديوان المحاسبة ملفات المحروقات والعطاء العام

عقد النائب العام المستشار الصديق الصور، اجتماعا بمكتبه في طرابلس، اليوم الثلاثاء، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، لبحث من الملفات المشتركة التي تتطلب تنسيقا وتعاونا من الجانبين لتنظيمها ومعالجتها.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية لديوان المحاسبة على فيسبوك، فقد تركز الاجتماع بشكل خاص على ملف المحروقات والآثار المترتبة عليه، إلى جانب تعثر ملف العطاء العام، وملف جمعية الدعوة الإسلامية.

واتفق الجانبان على التنسيق المشترك بينهما، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة حول جملة هذه الملفات المشتركة.

وأشاد رئيس ديوان المحاسبة بالجهود المبذولة من قبل مكتب النائب العام، والإجراءات التي اتخذها في عدد من الملفات، لا سيما التي كانت نتيجة تعاون وتنسيق بين الديوان ومكتب النائب العام.

من جانبه ثمن النائب العام جهود الديوان، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون بين الديوان ومكتب النائب العام للإسهام في القضاء على الجريمة.

وحضر الاجتماع مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي رضا قرقاب، ومدير الإدارة العامة للرقابة على قطاعي الشركات العامة والطاقة عبد الباسط جبوع، ومدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع الخدمي عبد الرزاق البيباص، ومدير قسم الشؤون القانونية ناصر بالنور، وعضوي النيابة العامة أسامة تنتوش وعبد الفتاح ميلاد.