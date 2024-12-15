النائب العام يزور مديرية الشرطة العامة الفرنسية

أجرى النائب العام المستشار الصديق الصور، زيارة إلى فرنسا شملت مقر المديرية العامة للشرطة الوطنية، حيث التقى كلا من قادة إدارة مكافحة الإرهاب ومكتب مكافحة المخدرات والمكتب المركزي لمكافحة الاتجار غير القانوني بالممتلكات الثقافية والإدارة الفرعية لمكافحة الجرائم المالية.

وتناول المجتمعون تنسيق تبادل معلومات التهديدات عبر الوطنية وتعزيز التعاون الفني الرامي إلى تتبع الجمعيات الإجرامية المنخرطة في غسل الأموال والإتجار بالأسلحة والمخدرات والمؤثرات العقلية و تهريب الممتلكات الثقافية الليبية المسروقة و تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

كما تطرق الحاضرون إلى ترتيب أنشطة تدريبيـة متخصصـة بهدف إكساب منسوبي هيئة النيابة العامة مهارات مواجهة نشاط جماعات الجريمة المنظمة.