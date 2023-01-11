النائب العام يُتابع تنفيذ العطاء العام للدولة

عقد النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم الأربعاء، اجتماعاً بمكتبه في طرابلس، مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح،، بحضور اللجنة الفنية الخاصة بالعطاء العام برئاسة نجيب بن صوفيا، وعضوية محمد القلال، ومحمد صنع الله، ومحي الدين نويجي.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة الصحة، بأن الاجتماع تناول عرض نتائج أعمال اللجنة الفنية للعطاء العام ومراجعات النائب العام للعطاء.

وأشاد النائب العام بنتائج أعمال اللجنة، معتبرًا أن العطاء العام سيغلق جميع التجاوزات التي حدثت بعد توقف تنفيذه منذ عام 2009، وفق ما ذكره رئيس اللجنة الفنية.

من جانبه، ذكر رئيس اللجنة الفنية أن النائب العام أكد دعمه للجنة بعد اطّلاعه على أعمالها ، ودعمه أيضًا لكل الجهات الرقابية في عملها من أجل الإسراع في عملية المراجعة وتنفيذ العطاء.

هذا وسيغطي العطاء العام بعد أن توقف تنفيذه منذ عام 2009، احتياجات الدولة الليبية من (الأدوية التخصصية، الأدوية العامة، المستلزمات الطبية، مستلزمات ومشغلات المختبرات، مستلزمات الأشعة، مستلزمات الأسنان، مستلزمات العظام)، الأمر الذي سينهي مشكلة نقص الأدوية في كل المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية العامة، وفقاً لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية.