«الناتو» يبدأ في إرسال طائرات «إف 16» إلى أوكرانيا

أعلن أعضاء حلف شمال الأطلسي «الناتو» الأربعاء أنهم بدأوا عملية نقل طائرات إف-16 إلى أوكرانيا، وذلك في الوقت الذي يجتمع فيه الزعماء في قمة بواشنطن.

وفي افتتاح أعمال القمة أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن “حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا عززت من وحدة الناتو”.

وبدوره قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن نقل طائرات “إف-16” “يضع فلاديمير بوتين أمام حقيقة أنه لن يصمد بعد أوكرانيا، ولن يصمد أكثر منا، وإذا استمر، فإن الضرر الذي سيستمر إلحاقه بروسيا ومصالحها “سوف يتعمق فقط.”

وأضاف بلينكن: “أسرع طريقة للتوصل إلى السلام هي من خلال أوكرانيا القوية”.فيما أوضح البيت الأبيض اليوم أن الدنمارك وهولندا بدأتا في إرسال طائرات إف-16 إلى أوكرانيا.