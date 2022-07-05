«الناتو» يصادق على قبول السويد وفنلندا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو “ينس ستولتنبرغ” بأن عملية التصديق على طلب السويد وفنلندا كعضوين جديدين في الحلف قد بدأت رسميا.

وأعلن “ستولتنبرغ” خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري خارجية السويد وفنلندا الثلاثاء، أن “الطرفين وقعا اليوم على بروتوكولات الانضمام”، مؤكداً أن “هذا يوم جيد بالنسبة لفنلندا والسويد، وكذلك الحال بالنسبة للناتو أيضاً”.

ووفقًا للأمين العام للحلف، فإن الناتو سيصبح “أقوى” مع هذين العضوين الجديدين. واختتم بالقول إن “شعوبنا ستكون أكثر أمانًا ونحن نواجه أكبر أزمة أمنية منذ عقود”. -وفق وكالة آكي الإيطالية-.