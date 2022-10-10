«الناتو» يُدين الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية

أدان حلف شمال الأطلسي “الناتو”، الهجمات الصاروخية الروسية “المروعة والعشوائية” على المدن الأوكرانية.

وأفاد أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، بأنه تحدث مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في اتصال هاتفي، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” للأنباء.

وأعرب ستولتنبرغ عن إدانته للهجمات الروسية “على البنية التحتية المدنية”، مؤكدا أن الناتو سيواصل دعم “الشعب الأوكراني الشجاع”.

وفي سياقٍ ذي صلة، أدان منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، “بأشد العبارات” الهجمات الصاروخية الروسية على كييف ومدن أوكرانية.

وأعرب بوريل عن “صدمته الشديدة” إزاء الهجمات الروسية، مشيرا إلى أن هذه الممارسات “لا مكان لها في القرن الحادي والعشرين”.

وجدد بوريل دعم الاتحاد الأوروبي لكييف، ووعد بمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة الأوكرانية، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الصاروخية الروسية التي استهدفت مدنا بالبلاد.

وكانت السلطات الأوكرانية، أكدت في وقت سابق اليوم، مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 24 آخرون، إثر الانفجارات التي هزت العاصمة الأوكرانية كييف وحدها.

واستهدفت روسيا، اليوم الاثنين، بصواريخ طويلة المدى عددا من المدن الأوكرانية بينها العاصمة كييف، أسفرت عن قتلى وجرحى وتدمير بنى تحتية للطاقة.

جاء ذلك بعد ساعات من اتهام بوتين المخابرات الأوكرانية بالتخطيط وتنفيذ الهجوم على جسر كيرتش الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.​​​​​​​

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن قوات بلاده استهدفت البنية التحتية للطاقة والجيش والاتصالات في أوكرانيا بأسلحة طويلة المدى عالية الدقة.

واتهم بوتين خلال اجتماعه مع مجلس الأمن الروسي، اليوم الاثنين، أوكرانيا بارتكاب أعمال إرهابية في بلاده.