النازحون السوريون يتعرّضون للضرب والتهديد في لبنان (فيديو)

انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر تعرض نازحين سوريين إلى حملات اعتداء وضرب وحشي من قبل لبنانيين.

وأظهر أحد المقاطع اعتداء لبنانيين على نازح سوري في بلدة طبرجا الساحلية بضرب وحشي.

وبحسب الفيديو، فإن العامل كان عائدا إلى منزله من عمله كعامل يومي مع كيس هدايا صغير لأطفاله بمناسبة عيد الفطر، فباغتته مجموعة أشخاص وانهالت عليه ضربا، فيما وقف آخر بعيدا يصور ما يجري دون تحريك أي ساكن.

كما انتشر فيديو آخر يظهر عدد من الشبان يستقلون الدراجات النارية في منطقة برج حمود، “مطالبين عبر مكبرات الصوت السوريين بإخلاء جميع المحلات التجارية والمنازل قبل نهار الجمعة”.

وقال أحد الشبان عبر مكبر الصوت: “إلى جميع السوريين في برج حمود إخلاء جميع المحلات التجارية والمنازل قبل يوم الجمعة وقد أعذر من أنذر”.

كما انتشرت عدة مقاطع مصورة تظهر تعرض النازحين السوريين للضرب من قبل مجموعة من الشبان، قيل أنهم تابعون لحزب “القوات”.

وكانت قيادة الجيش اللبناني، أعلنت أن مديرة المخابرات أوقفت معظم المتورطين في خطف وقتل المسؤول في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان، الذي خطف في بلدة الخاربة– جبيل، حيث اقتاده مجهولون إلى جهة غير معلومة.

وتعرض العمال و النازحون السوريون في مناطق نفوذ حزب القوات اللبناني الذي يرأسه الدكتور سمير جعجع لحملة عنف تبدو ممنهجة وتم الاعتداء الجسدي على العشرات كما وجهت تهديدات علنية بقتل من يبقى منهم في مناطق نفوذ القوات.